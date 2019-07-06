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Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı

Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Nando De Colo’yu 2+1 yıllığına anlaştı.

Fenerbahçe, Fransız yıldız basketbolcu Nando De Colo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden, ‘Fenerbahçe’ye Hoş geldin De Colo’ başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı. 

23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine’de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir. 

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo’ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." 

5 sezon görev aldığı CSKA Moskova formasıyla bu sezon THY Euroleague’de şampiyonluk yaşayan De Colo, 14.7 sayı, 2.5 ribaund ve 3.4’lük asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı. 

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