Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı

Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Nando De Colo’yu 2+1 yıllığına anlaştı.

Fenerbahçe, Fransız yıldız basketbolcu Nando De Colo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.



Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden, ‘Fenerbahçe’ye Hoş geldin De Colo’ başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı.



23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine’de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.



Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo’ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."



5 sezon görev aldığı CSKA Moskova formasıyla bu sezon THY Euroleague’de şampiyonluk yaşayan De Colo, 14.7 sayı, 2.5 ribaund ve 3.4’lük asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı.