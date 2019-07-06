HABER /  GÜNCEL

OHAL'den sonraki ihraçlar! TSK rakamı açıkladı

OHAL'den sonraki ihraçlar! TSK rakamı açıkladı

 Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında, OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar 2 bin 138 personelin ihraç edildiği, 176 emekli askerin rütbelerinin geri alındığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre TSK, yurt içinde ve yurt dışında her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ederken, FETÖ ile de mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar, çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Toplam 2 bin 138 personel

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1122, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 521 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 495 personelin ihraç edildiği bildirildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısının 2 bin 138 olduğu kaydedildi. Öte yandan söz konusu süre içinde 176 emekli askerin de rütbelerinin geri alındığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan’da askeri üste tank mermisi yere düştü: 2 şehit
Azerbaycan’da askeri üste tank mermisi yere düştü: 2 şehit
"Motosiklet kullanımı ruh sağlığına faydalı" diyen Soylu'yu hiç böyle görmediniz!
"Motosiklet kullanımı ruh sağlığına faydalı" diyen Soylu'yu hiç böyle görmediniz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul milletvekilleriyle görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul milletvekilleriyle görüşüyor
CHP'li Tekin paylaştı! Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski
CHP'li Tekin paylaştı! Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski
Kurbanlık hayvan fiyatlar 2019'da ne kadar? Fiyatlar netleşti
Kurbanlık hayvan fiyatlar 2019'da ne kadar? Fiyatlar netleşti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guterres BM'de skandal olayı görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guterres BM'de skandal olayı görüştü
ÖNCEKİ HABERLER
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Aykut Kocaman sağlık kontrolünden geçti
Aykut Kocaman sağlık kontrolünden geçti
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 EGM sınavda kaç soru çıkacak?
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 EGM sınavda kaç soru çıkacak?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı
Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Bolu'da ele geçirildi piyasa değeri 72 milyon dolar
Bolu'da ele geçirildi piyasa değeri 72 milyon dolar
Denizli'de drift yapan sürücünün cezası kesildi!
Denizli'de drift yapan sürücünün cezası kesildi!
Yorumlar