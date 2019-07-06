"Motosiklet kullanımı ruh sağlığına faydalı" diyen Soylu'yu hiç böyle görmediniz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hayata Kastım Yok, Kaskım Var” Projesinin Antalya’da düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Burada açıklama yapan Soylu, "Motosiklet kullanımı ruh sağlığına faydalı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Motorsiklet kullanmak çok güzel bir şeydir, faydalı da bir şeydir. Çevre açısından faydalıdır, ekonomi açısından faydalıdır, insanların ruh sağlığı açısından faydalıdır. Ancak eğer bu iki tekerlekli heyecanı yaşıyorsanız, bu kaskı takmak durumundasınız" dedi.

Proje ile kask kullanımının, trafik kazaları sebebiyle meydana gelen yaralanma ve ölümleri büyük oranda azaltabileceğinin farkına varılması ve motosiklet sürücülerinin kask olmadan trafiğe çıkmamaları hedefleniyor.

"Ciddi ve stratejik bir yaklaşımla eğildik"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Soylu, Dünya Sağlık Örgütünün 2018 yol güvenliği küresel durum raporuna göre trafik kazalarından kaynaklanan küresel can kaybı sayısının 2000-2016 yılları arasında yüzde 17 arttığını ve yıllık olarak 1 milyon 350 bine ulaştığını söyledi. Soylu, "Özellikle 15 Temmuz’dan sonra, Türkiye’nin bütün iç güvenlik meselelerini bir bütün olarak ele alırken bilhassa Cumhurbaşkanımızın konuya ilgileri ve doğrudan talimatlarıyla, trafik güvenliği meselesine de yeniden ciddi ve stratejik bir yaklaşımla eğildik. Belki son dönemde ülkemizin yoğun gündemi içerisinde pek dikkat çekmemiş olabilir ama bu çalışmalardan rakamlara yansıyan çok olumlu neticelere ulaştık.

"Trafik güvenliğinde olumlu bir trend yakaladık"

Ve bana göre hepsinden önemlisi trafik güvenliğinde olumlu bir trend yakaladık. 2016 yılında dünyada 100 bin kişi başına trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı ortalaması 18’dir. 28 AB ülkesinde bu rakam 5, ülkemizde ise 2018 verilerine göre 8,1’dir. 2018-2019 yıllarının ilk altı aylık dönemleri karşılaştırıldığında Türkiye’de trafik kazalarındaki can kayıpları yüzde 35, ölümlü kaza sayısı yüzde 31 azalmıştır. Artık neredeyse bir trafik güvenliği sınavı haline gelen bayram trafiğinde geçtiğimiz yıllarda günlük ortalama can kaybı rakamımız 20 idi, bu yıl Ramazan Bayramı tatilinde bu ortalamamız günlük 10 can kaybı olarak gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

"Ruh sağlığına faydalı”

Kask kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak konusunda kararlı olduklarının altını çizen Soylu, “Motosiklet kullanmak çok güzel bir şeydir, faydalı da bir şeydir. Çevre açısından faydalıdır, ekonomi açısından faydalıdır, insanların ruh sağlığı açısından faydalıdır. Yapılan bir araştırmada motosiklet kullanımının stres hormonlarını yüzde 28 azalttığı, 20 dakikalık bir motosiklet kullanımının kalp atış hızını yüzde 11, adrenalin seviyesini yüzde 27 arttırdığı ve duyusal odaklanmayı geliştirdiği anlaşılmıştır. Ve ülkemizde motosiklet kullanımı giderek artmaktadır. Bu, güzel ve umut verici bir gelişmedir. Ancak aynı gelişmeye paralel şekilde kask kullanımını, diğer koruyucu ekipman kullanımını da yaygınlaştırmak zorundayız. 2018’de motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlere baktığımızda 2019 13 yüzde 70’inin kaskının takılı olmadığını görüyoruz. Ve şu detayı da vermek isterim, kaskı takılı olmadan hayatını kaybedenler ağırlıklı olarak şehir içinde gerçekleşen kazalara karışanlar.. Kısa mesafe olduğu düşünülerek kask takılmıyor ve esasen şehirlererarası yollardakilere göre düşük süratlerde kaza yapılmasına rağmen, kask takılı olmadığı can kayıpları yaşanıyor. Motosiklet kazalarının daha çok çarpışma sonucu meydana geldiği ve kaza geçiren insanların vücutlarında en çok kafalarından yaralandığı biliniyor. Yine yapılan araştırmalarda kask kullanmanın tüm kafa yaralanmalarını yüzde 60 ile yüzde 75 arasında, ölümcül kafa yaralanmalarını ise yüzde 29 oranında azalttığı görülmüştür. Dolayısıyla neresinden bakarsanız bakın, hangi araştırma raporunu, hangi istatistiği incelerseniz inceleyin, eğer bu iki tekerlekli heyecanı yaşıyorsanız, bu kaskı takmak durumundasınız" mesajını verdi.

Bakan Soylu deri ceket giydi

Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve aralarında Vali Karaloğlu ile Başkan Böcek'in de bulunduğu protokol deri ceket giydi ve ellerine aldıkları ay yıldızlı kasklar ile aile pozu verdi.

Düzenlenen toplantıda Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere'de yer aldı.