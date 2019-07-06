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Azerbaycan’da askeri üste tank mermisi yere düştü: 2 şehit

Azerbaycan’da askeri üste tank mermisi yere düştü: 2 şehit

 Azerbaycan’da bir askeri üste meydana gelen patlama nedeniyle 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, askerlerin taşıdığı tank mermisini yere düşmesi sonucunda patladığı belirtildi. 

Patlamada Amiddin Ağalarov ve Samir Salahov isimli 2 asker hayatını kaybederken, Nurlan Mammadov isimli asker ise ağır yaralandı. 
Bakanlık yetkilileri, şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletti. 

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. 

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