Yavru köpeği dereye atmıştı! Cezası belli oldu

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisine 773 lira para cezası kesildi

Rize'nin Kalkandere ilçesinde belediye temizlik personeli tarafından faraşa konulan yavru köpek dereye atılmıştı. Yavru köpeği dereye atan temizlik işçisine 773 lira idari para cezası kesildi.



Kalkandere ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Sefer K., elindeki süpürge ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpekten birini küreğin üzerine koyup, ardından köprüden dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. Sefer K.'nın köpeği dereye attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansırken, o görüntüler üzerine temizlik işçisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kalkandere Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Sefer K.’ya hayvanlara kötü muameleden dolayı 773 lira idari para cezası kesildi.