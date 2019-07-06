HABER /  YEREL

Yavru köpeği dereye atmıştı! Cezası belli oldu

İhlas Haber Ajansı
Yavru köpeği dereye atmıştı! Cezası belli oldu

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisine 773 lira para cezası kesildi

Rize'nin Kalkandere ilçesinde belediye temizlik personeli tarafından faraşa konulan yavru köpek dereye atılmıştı. Yavru köpeği dereye atan temizlik işçisine 773 lira idari para cezası kesildi. 

Kalkandere ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Sefer K., elindeki süpürge ile köprünün üzerinde bulunan 2 yavru köpekten birini küreğin üzerine koyup, ardından köprüden dereye attı. Diğer yavru köpek ise canını kaçarak kurtardı. Sefer K.'nın köpeği dereye attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansırken, o görüntüler üzerine temizlik işçisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kalkandere Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Sefer K.’ya hayvanlara kötü muameleden dolayı 773 lira idari para cezası kesildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Metin Feyzioğlu uyardı 15 gün içerisinde çıkartarak ispatlamamız lazım
Metin Feyzioğlu uyardı 15 gün içerisinde çıkartarak ispatlamamız lazım
Adana Kozan'da otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu
Adana Kozan'da otomobilde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu
Rize Emniyet Müdürünü şehit eden polisi vurmuştu suçsuz bulundu
Rize Emniyet Müdürünü şehit eden polisi vurmuştu suçsuz bulundu
OHAL'den sonraki ihraçlar! TSK rakamı açıkladı
OHAL'den sonraki ihraçlar! TSK rakamı açıkladı
Azerbaycan’da askeri üste tank mermisi yere düştü: 2 şehit
Azerbaycan’da askeri üste tank mermisi yere düştü: 2 şehit
"Motosiklet kullanımı ruh sağlığına faydalı" diyen Soylu'yu hiç böyle görmediniz!
"Motosiklet kullanımı ruh sağlığına faydalı" diyen Soylu'yu hiç böyle görmediniz!
ÖNCEKİ HABERLER
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul milletvekilleriyle görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul milletvekilleriyle görüşüyor
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Aykut Kocaman sağlık kontrolünden geçti
Aykut Kocaman sağlık kontrolünden geçti
CHP'li Tekin paylaştı! Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski
CHP'li Tekin paylaştı! Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?
Kurbanlık hayvan fiyatlar 2019'da ne kadar? Fiyatlar netleşti
Kurbanlık hayvan fiyatlar 2019'da ne kadar? Fiyatlar netleşti
15 Temmuz resmi tatil mi 3 gün tatil mi oldu?
15 Temmuz resmi tatil mi 3 gün tatil mi oldu?
Yorumlar