HABER /  GÜNCEL

Rize Emniyet Müdürünü şehit eden polisi vurmuştu suçsuz bulundu

Rize Emniyet Müdürünü şehit eden polisi vurmuştu suçsuz bulundu

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında öldüren şube müdürü Ercan Polat’ı da yaralayan polis memuru İsmail S. hakkında dava açılmıştı.

Rize Emniyet Müdürü Verdi’ni makamında meydana gelen olayda saldırgan polis memurunu sağ bacağından vuran koruma polisi Yiğitcan Köksal hakkındaki başlatılan soruşturma bugün sonuçlandı.

Takipsizlik çıktı

Soruşturmayı ise bir süredir Rize Cumhuriyet Savcısı Cihangir Şahin yürütüyordu. Davada saldırganı sağ ayağından vurarak etkisiz hale getirmek isteyen polis memuru Yiğit Can Köksal hakkında takipsizlik kararı verildi.

"Yetkisini kullandı"

Savcı Şahin'in verdiği kararda, "Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin koruması polis memuru Yiğit Can Köksal, tehlike geçirecek şekilde İbrahim Hakki S.’yi yaralayarak saldırıyı engellemek, defetmek ve saldırganı yakalamak amacıyla silahını ateşlemiştir. Olayda meşru savunma hakkını ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu çerçevesinde silah kullanma yetkisini kullandığı gerekçesiyle suçun yasal unsurları oluşmamıştır." ifadeleri yer aldı. Verilen kararda ayrıca polis memurunun silahını teslim etmesine hükmedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
OHAL'den sonraki ihraçlar! TSK rakamı açıkladı
OHAL'den sonraki ihraçlar! TSK rakamı açıkladı
Azerbaycan’da askeri üste tank mermisi yere düştü: 2 şehit
Azerbaycan’da askeri üste tank mermisi yere düştü: 2 şehit
"Motosiklet kullanımı ruh sağlığına faydalı" diyen Soylu'yu hiç böyle görmediniz!
"Motosiklet kullanımı ruh sağlığına faydalı" diyen Soylu'yu hiç böyle görmediniz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul milletvekilleriyle görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul milletvekilleriyle görüşüyor
CHP'li Tekin paylaştı! Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski
CHP'li Tekin paylaştı! Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski
Kurbanlık hayvan fiyatlar 2019'da ne kadar? Fiyatlar netleşti
Kurbanlık hayvan fiyatlar 2019'da ne kadar? Fiyatlar netleşti
ÖNCEKİ HABERLER
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Aykut Kocaman sağlık kontrolünden geçti
Aykut Kocaman sağlık kontrolünden geçti
Bekçilik sınav merkezleri neresi EGM sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav merkezleri neresi EGM sınav yeri sorgulama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guterres BM'de skandal olayı görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guterres BM'de skandal olayı görüştü
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Bekçilik sınav yerleri açıkladı mı 2019/1 sınav ne zaman?
Bekçilik sınav yerleri açıkladı mı 2019/1 sınav ne zaman?
Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı
Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 EGM sınavda kaç soru çıkacak?
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 EGM sınavda kaç soru çıkacak?
Yorumlar