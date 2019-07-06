Rize Emniyet Müdürünü şehit eden polisi vurmuştu suçsuz bulundu

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında öldüren şube müdürü Ercan Polat’ı da yaralayan polis memuru İsmail S. hakkında dava açılmıştı.

Rize Emniyet Müdürü Verdi’ni makamında meydana gelen olayda saldırgan polis memurunu sağ bacağından vuran koruma polisi Yiğitcan Köksal hakkındaki başlatılan soruşturma bugün sonuçlandı.

Takipsizlik çıktı

Soruşturmayı ise bir süredir Rize Cumhuriyet Savcısı Cihangir Şahin yürütüyordu. Davada saldırganı sağ ayağından vurarak etkisiz hale getirmek isteyen polis memuru Yiğit Can Köksal hakkında takipsizlik kararı verildi.

"Yetkisini kullandı"

Savcı Şahin'in verdiği kararda, "Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin koruması polis memuru Yiğit Can Köksal, tehlike geçirecek şekilde İbrahim Hakki S.’yi yaralayarak saldırıyı engellemek, defetmek ve saldırganı yakalamak amacıyla silahını ateşlemiştir. Olayda meşru savunma hakkını ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu çerçevesinde silah kullanma yetkisini kullandığı gerekçesiyle suçun yasal unsurları oluşmamıştır." ifadeleri yer aldı. Verilen kararda ayrıca polis memurunun silahını teslim etmesine hükmedildi.