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Metin Feyzioğlu uyardı 15 gün içerisinde çıkartarak ispatlamamız lazım

Metin Feyzioğlu uyardı 15 gün içerisinde çıkartarak ispatlamamız lazım

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye'nin S-400'lerdeki haklılığını, ABD'nin F-35'lerdeki haksızlığını ABD ve Avrupa kamuoyuna anlatmak istiyorsak Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun imzasını attığımız bu reform sürecinin bir an önce kanunlaşmaya başlaması lazım." dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Konya'da bir otelde düzenlenen "Genişletilmiş İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı"nda, Türkiye'nin hava savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Batı, çifte standartlıdır"

Türkiye'nin diplomasideki haklı taleplerini kabul ettirebilmesi için kılıcının da kalkanının da keskin olması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "Batı, çifte standartlıdır. Filistin'de aynı günde yüz kişi ölür, Batı basınında bir paragraf haber olur. Paris'te bir araç yayaların içine girer, beş kişi ölür, Batı'da bayraklar yarına indirilir." diye konuştu.

Feyzioğlu, bu durumun değiştirilebilmesi için hukuk ve sanayi ile Batı dünyasıyla rekabet edebilecek hale gelinmesi gerektiğini anlattı.

Batı ilkelerinin Anadolu topraklarından neşet edildiğini dile getiren Feyzioğlu, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kucaklarken binlerce yıldır Türk milletinin üretimi olan emeğimizi kucaklıyoruz. Evrenselin içerisinde varız. Bunu bilirsek onların kuralları diye bakmayız." şeklinde konuştu.

"Reform süreci bir an önce kanunlaşmalı"

Feyzioğlu, Türkiye'nin uluslararası hukuktaki haklarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Hükümetler arası her türlü görüşme yapılır ama toplumları kazandığınız taktirde o toplumlar demokratik baskı unsuru olur. Avrupa toplumlarına maalesef Türkiye'den de gelen birtakım yanlış sinyallerle ülkemizin 'hukuk devleti olmaktan tamamen çıktığı, diktatörlüğe dönüştüğü' algısı var. Diktatörlüğe dönüşmüş ülke yargı reformu yapmak için çırpınır mı? Diktatörlüğe dönüşmüş ülke barolarını, STK'lerini, üniversitelerini işin içerisine katarak 'yargımı nasıl güvenilir hale getiririm' der mi? Demek ki bu yargıyı kıracak en güçlü anahtar, yapacağımız yargı reformuyla olacak. Türkiye'nin S-400'lerdeki haklılığını, ABD'nin F-35'lerdeki haksızlığını ABD ve Avrupa kamuoyuna anlatmak istiyorsak Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun imzasını attığımız bu reform sürecinin bir an önce kanunlaşmaya başlaması lazım."

15 gün içerisinde çıkartarak ispatlamamız lazım

Feyzioğlu, bu yolda geç kalınan her ayın ülkenin zarına olduğunu, yargı reformu paketinin bir an önce çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buradan Meclisimize sesleniyorum, temmuz ayında lütfen biraz daha fazla çalışsınlar ve yargı reformunun söz verilen ilk paketini çıkarsınlar. Bu, Türkiye'nin üstün menfaatleri gereğidir. Biz bunları bugün hayata geçirirsek dünya bize dönüp de 'zaten hukuk devleti ve demokratik değilsiniz' diyemez. Bizim tüm dünyaya ne kadar demokratik olduğumuzu, hukuk devletimizin ne kadar güçlü ve bizim de ne kadar güçlendirmeye kararlı olduğumuzu, yargı reformu paketini 15 gün içerisinde çıkartarak ispatlamamız lazım."

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