Kahramanmaraşlı gencin organları 5 hastaya umut oldu

Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fatih Purtaş’ın (22) organları ailesi tarafından bağışlandı.

Kahramanmaraş’ta 3 Temmuz’daki trafik kazasında ağır yaralanan Purtaş, sağlık görevlileri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Purtaş’ın akciğer, karaciğer, böbrekleri ve kalbi doktorlar tarafından alındı. Purtaş’ın organları İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da nakil bekleyen 5 hastaya gönderildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi ise kazadan dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Aileye taziye dileklerini ileten Şirikçi, organ bağışına gösterdiği ilgiden dolayı baba Ahmet Purtaş’a teşekkürlerini bildiren mektubu gönderdi.