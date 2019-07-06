HABER /  YEREL

Kahramanmaraşlı gencin organları 5 hastaya umut oldu

Kahramanmaraşlı gencin organları 5 hastaya umut oldu

Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fatih Purtaş’ın (22) organları ailesi tarafından bağışlandı. 

Kahramanmaraş’ta 3 Temmuz’daki trafik kazasında ağır yaralanan Purtaş, sağlık görevlileri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Purtaş’ın akciğer, karaciğer, böbrekleri ve kalbi doktorlar tarafından alındı. Purtaş’ın organları İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da nakil bekleyen 5 hastaya gönderildi. 

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vehbi Şirikçi ise kazadan dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Aileye taziye dileklerini ileten Şirikçi, organ bağışına gösterdiği ilgiden dolayı baba Ahmet Purtaş’a teşekkürlerini bildiren mektubu gönderdi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası Çelik'ten kritik "sistem" açıklamaları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası Çelik'ten kritik "sistem" açıklamaları!
MHP’nin Türkeş önerisine AK Parti’den ret!
MHP’nin Türkeş önerisine AK Parti’den ret!
Alanyaspor Merih Demiral piyangosu! Transferinden bakın ne alacak
Alanyaspor Merih Demiral piyangosu! Transferinden bakın ne alacak
Taksicilere yönelik Son Durak operasyonu! İnanılmaz detaylar ortaya çıktı
Taksicilere yönelik Son Durak operasyonu! İnanılmaz detaylar ortaya çıktı
Sivas'ta camiye bırakılan not herkesi duygulandırdı!
Sivas'ta camiye bırakılan not herkesi duygulandırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
ÖNCEKİ HABERLER
Suriyelilerle ilgili önemli gelişme İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu
Suriyelilerle ilgili önemli gelişme İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Erdoğan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesini imzaladı
Erdoğan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesini imzaladı
Atatürk tablosundaki kişi Gülen'in dedesi mi? İmamoğlu'ndan çarpıcı yanıt
Atatürk tablosundaki kişi Gülen'in dedesi mi? İmamoğlu'ndan çarpıcı yanıt
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
Yorumlar