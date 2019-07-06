MHP'li Semih Yalçın'dan 22. yıla özel Devlet Bahçeli paylaşımı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına geçmesinin 22. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
1 dönem Gaziantep, 2 dönem de İstanbul milletvekili olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, MHP sıralarında yerini alan Semih Yalçın, Twitter hesabından lideri Devlet Bahçeli'nin 22 yıl önce bugün partinin başına geçmesi nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
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Yalçın ''Bugün, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Genel Başkan oluşunun 22. yıldönümü… Geçen koca 22 yılda o, devraldığı bayrağı büyük bir feraset, liyakat ve ehliyetle zirveye taşıdı. Türk milliyetçiliği davasının gözbebeği olan makamında her geçen yıl devleşti, “DEVLET”leşti.'' diyerek Bahçeli'ye olan muhabbetini dile getirdi.
Yalçın ayrıca paylaşımında Bahçeli'yle geçmişte çekilmiş bazı fotoğraflarına yer verdi. İşte o fotoğraflar;
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