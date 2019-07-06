MHP'li Semih Yalçın'dan 22. yıla özel Devlet Bahçeli paylaşımı

Yalçın ''Bugün, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Genel Başkan oluşunun 22. yıldönümü… Geçen koca 22 yılda o, devraldığı bayrağı büyük bir feraset, liyakat ve ehliyetle zirveye taşıdı. Türk milliyetçiliği davasının gözbebeği olan makamında her geçen yıl devleşti, “DEVLET”leşti.'' diyerek Bahçeli'ye olan muhabbetini dile getirdi.

Yalçın ayrıca paylaşımında Bahçeli'yle geçmişte çekilmiş bazı fotoğraflarına yer verdi. İşte o fotoğraflar;