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Pençe Harekatında bugüne kadar 61 PKK'lı terörist öldürüldü

Pençe Harekatında bugüne kadar 61 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile ilgili bilgi verildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda, bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam 61 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, 110 mayın/EYP ve 151 mağara/sığınak da imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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