HABER /  YEREL

Mersin'de düğün günü kardeşini kaybetti

İhlas Haber Ajansı
Mersin'de düğün günü kardeşini kaybetti

MERSİN'de ablasının düğününe giden 19 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinde ablasının düğüne giden 19 yaşındaki Türkay A. trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kalınören Mahallesi’nde meydana geldi. Türkay A. (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. 
Kazada, Türkay A. yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan arkadaşları yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Türkay A.’nın düğün öncesi ölüm haberini alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası Çelik'ten kritik "sistem" açıklamaları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası Çelik'ten kritik "sistem" açıklamaları!
MHP’nin Türkeş önerisine AK Parti’den ret!
MHP’nin Türkeş önerisine AK Parti’den ret!
Alanyaspor Merih Demiral piyangosu! Transferinden bakın ne alacak
Alanyaspor Merih Demiral piyangosu! Transferinden bakın ne alacak
Taksicilere yönelik Son Durak operasyonu! İnanılmaz detaylar ortaya çıktı
Taksicilere yönelik Son Durak operasyonu! İnanılmaz detaylar ortaya çıktı
Sivas'ta camiye bırakılan not herkesi duygulandırdı!
Sivas'ta camiye bırakılan not herkesi duygulandırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraşlı gencin organları 5 hastaya umut oldu
Kahramanmaraşlı gencin organları 5 hastaya umut oldu
Suriyelilerle ilgili önemli gelişme İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu
Suriyelilerle ilgili önemli gelişme İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı
Erdoğan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesini imzaladı
Erdoğan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesini imzaladı
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
Atatürk tablosundaki kişi Gülen'in dedesi mi? İmamoğlu'ndan çarpıcı yanıt
Atatürk tablosundaki kişi Gülen'in dedesi mi? İmamoğlu'ndan çarpıcı yanıt
Aile hekimi randevu alma MHRS yeni işlemi yapma-2019
Aile hekimi randevu alma MHRS yeni işlemi yapma-2019
Yorumlar