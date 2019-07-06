Mersin'de düğün günü kardeşini kaybetti

MERSİN'de ablasının düğününe giden 19 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinde ablasının düğüne giden 19 yaşındaki Türkay A. trafik kazasında hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kalınören Mahallesi’nde meydana geldi. Türkay A. (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, Türkay A. yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan arkadaşları yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Türkay A.’nın düğün öncesi ölüm haberini alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.