CHP'li Gürsel Tekin'in jet ski iddiasına Melih Gökçek'ten sert yanıt!

Melih Gökçek, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski bulunduğuna dair paylaşımına Twitter'dan "Cahille cahil olmak çok ayıp" yanıtını verdi.

CHP'li Gürsel Tekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede jet ski bulunduğunu belirtmişti.

Jet skinin belediye envanterinde kayıtlı olmadığını, kime ait olduğunun ve neden alındığının anlaşılamadığını aktaran Tekin, "AK Parti zihniyeti deniz olmayan yere Jet Ski alacak israftır, fütursuzluktur" ifadelerini kullanmıştı.

"Yakışmadı sana Sn Gürsel Tekin"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Tekin'in jet ski iddiasına Twitter hesabından şöyle yanıt verdi:

Yakışmadı sana Sn Gürsel Tekin. Çocukla çocuk olmak, cahille cahil olmak, dolduruşa gelip dolmuşa binmek çok ayıp. ABB 4. aya geldi. İcraat sıfır. Böyle asparagas haberlerle beceriksizliğini kapatmak istiyor. Siz de alet oluyorsunuz. Hayret bu jet ski senin fotoğrafla aynı.

"Mansur Yavaş'ı böyle rezil ediyorlar"

Sahibi bilinmiyor dediğiniz jet ski, 2010 yılında Ramazan şenlikleri dolayısıyla 2. el olarak alınan ve ASKİ envanterinde olan bir araçtır. Yeni depocular ve basın müşavirleri cahil olunca hem kendilerini, hem Mansur Yavaş'ı böyle rezil ediyorlar. İşte o tarihli belediye bülteni.

2️⃣SAHİBİ BİLİNMİYOR DEDİĞİNİZ JET SKİ.

2010 YILINDA RAMAZAN ŞENLİKLERİ DOLAYISIYLA ALINAN VE ASKİ ENVANTERİNDE BİR ARAÇTIR.

YENİ ABB DEPOCULARI,ANFA GN MD VE BASIN MÜŞAVİRLERİ KONUNUN CAHİLİ OLUNCA

HEM KENDİLERİNİ,

HEM YAVAŞ’I

BÖYLE REZİL EDİYORLAR.

İŞTE O TARİHLİ BLD BÜLTENİ⤵️ pic.twitter.com/h5b0mtHDuK — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 6 Temmuz 2019