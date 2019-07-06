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Belçikalı golcü için Galatasaray iddiası

Belçikalı golcü için Galatasaray iddiası

Belçika basını, Standard Liege forması giyen Belçikalı golcü Renaud Emond için Galatasaray'ın devrede olduğunu iddia etti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ı renklerine bağlayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

NTV Spor'un Belçika basınından aktardığına göre, Standard Liege'in golcüsü Renaud Emond için Galatasaray'ın ilgisi olduğunu iddia etti.

Belçika'da yayın yapan gazetesinin haberine göre Galatasaray, 27 yaşındaki Belçikalı golcü için Standard Liege ile temasa geçti. Fransa'dan da talipleri olan golcü için Belçika ekibinin en az 4 milyon euro istediği öne sürüldü.

Dört sezondur Standard Liege forması giyen Renaud Emond, geçen sezon forma giydiği 44 resmi maçta 16 gol kaydetti.

Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan 1.86 boyundaki Emond, daha önce Waasland-Beveren ve Excelsior Virton formaları giydi.

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