HABER /  GÜNCEL

Metil alkol kâbusunda karar belli oldu

Metil alkol kâbusunda karar belli oldu

Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Kentte son günlerde metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 16 kişinin de tedavilerinin devam etmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 3 iş yerine yapılan baskınlarda yakalanan E.A, A.N, C.Ö, Ö.E, B.D. ve H.E. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Polisler, soruşturma evrakını da alışveriş sepeti içinde adliyeye götürdü.

28 kişi hastanelik oldu 

B.D ve C.M, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlı ise tutuklandı.

Soruşturmada daha önce gözaltına alınan M.Ö'nün tutuklandığı, bir şüphelinin ise hala arandığı öğrenildi.

Kentte bir haftada 28 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Daha sonra benzer şikayetlerle hastanelere başvuranlarla birlikte tedavi görenlerin sayısı 17'ye yükselmiş, bir kişi tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mide bulandıran olay! Polise teslim edildi
Mide bulandıran olay! Polise teslim edildi
Adana'da korkunç infaz! Aracında kanlar içinde bulundu
Adana'da korkunç infaz! Aracında kanlar içinde bulundu
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Ben değilim savunması yaptı
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Ben değilim savunması yaptı
Düğünde herkes akraba sanmıştı! Evi soyup gitti
Düğünde herkes akraba sanmıştı! Evi soyup gitti
Yunanistan ve ABD Türkiye’ye karşı birleşti
Yunanistan ve ABD Türkiye’ye karşı birleşti
Muğla'da nişanlısıyla tartışan polis canına kıydı
Muğla'da nişanlısıyla tartışan polis canına kıydı
ÖNCEKİ HABERLER
Musluk bataryasından uyuşturucu çıktı
Musluk bataryasından uyuşturucu çıktı
15 Temmuz için özel internet sitesi yayında
15 Temmuz için özel internet sitesi yayında
Denizli'de drift yapan sürücünün cezası kesildi!
Denizli'de drift yapan sürücünün cezası kesildi!
İstanbul Havalimanı'nda 74 saniyede bir sefer yapıldı
İstanbul Havalimanı'nda 74 saniyede bir sefer yapıldı
Ekrem İmamoğlu belediye ait iki önemli ihaleyi iptal etti
Ekrem İmamoğlu belediye ait iki önemli ihaleyi iptal etti
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu!
Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu!
Bekçilik sınav yerleri açıkladı mı 2019/1 sınav ne zaman?
Bekçilik sınav yerleri açıkladı mı 2019/1 sınav ne zaman?
Yorumlar 2 yorum