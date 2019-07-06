HABER /  YEREL

Muğla'da nişanlısıyla tartışan polis canına kıydı

Muğla'da nişanlısıyla tartışan polis canına kıydı

MUĞLA'da, nişanlasıyla tartışan 1,5 yıllık polis memuru Kaan K. (27), tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Ferayi Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında oturan 1,5 yıllık polis memuru Kaan K., iddiaya göre, nişanlısıyla telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Kaan K., tabancasını başına dayıyıp, tetiği çekti. Silah sesini duyanlar, durumu polise bildirdi.

Kanlar içinde bulundu

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapısını çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdiklerinde, salonda meslektaşları Kaan K.'yi kanlar içinde buldu.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Kaan K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından polis memurunun cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Meslektaşları gözyaşı döktü

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, olay yerine gelip, incelemelerde bulundu. Kaan K.'nin ölüm haberini alan meslektaşları, gözyaşı döktü.

Olayı öğrenen nişanlısının ise rahatsızlandığı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
15 Temmuz için özel internet sitesi yayında
15 Temmuz için özel internet sitesi yayında
İstanbul Havalimanı'nda 74 saniyede bir sefer yapıldı
İstanbul Havalimanı'nda 74 saniyede bir sefer yapıldı
Ekrem İmamoğlu belediye ait iki önemli ihaleyi iptal etti
Ekrem İmamoğlu belediye ait iki önemli ihaleyi iptal etti
Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu!
Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu!
Hatay Amanos Dağları kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay Amanos Dağları kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
CHP'li Gürsel Tekin'in jet ski iddiasına Melih Gökçek'ten sert yanıt!
CHP'li Gürsel Tekin'in jet ski iddiasına Melih Gökçek'ten sert yanıt!
ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor' 'Yeni Vedat Muriç' El Kabir imzayı attı
Çaykur Rizespor' 'Yeni Vedat Muriç' El Kabir imzayı attı
Pençe Harekatında bugüne kadar 61 PKK'lı terörist öldürüldü
Pençe Harekatında bugüne kadar 61 PKK'lı terörist öldürüldü
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Bekçilik sınavı hangi illerde TC ile sınav merkezi sorgulama
Bekçilik sınavı hangi illerde TC ile sınav merkezi sorgulama
Bakan Ziya Selçuk'tan kirli sıra paylaşımı
Bakan Ziya Selçuk'tan kirli sıra paylaşımı
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Mersin'de düğün günü kardeşini kaybetti
Mersin'de düğün günü kardeşini kaybetti
15 Temmuz resmi tatil mi 3 gün tatil mi oldu?
15 Temmuz resmi tatil mi 3 gün tatil mi oldu?
Yorumlar