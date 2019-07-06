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Eski müsteşar yardımcısı intihar etti

Eski müsteşar yardımcısı intihar etti

İzmit'te 2002 ile 2007 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Bünyamin Karaca intihar etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay akşam saatlerinde, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak üzerindeki lüks sitede meydana geldi. 2002 ile 2007 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Bünyamin Karaca'dan haber alamayan komşularının haber vermesi üzerine polis geldi.

Merdiven boşluğunda intihar etti

Eve giren polisler, Bünyamin Karaca'nın dubleks evinin merdiven boşluğunda intihar ettiğini gördü. Karaca'nın cenazesi, polisin evde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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