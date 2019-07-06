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Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Ben değilim savunması yaptı

Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Ben değilim savunması yaptı

ESKİŞEHİR'de Sarar şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar çiftinin elleri ve ayaklarını bağlayıp kasadaki ziynet eşyaları ve yüksek miktardaki dövizi çaldıkları öne sürülen, Bulgaristan’da yakalanıp iade edilen şüphelilerden tutuklanan Moldova uyruklu Aleksandar Arikov suçlamayı kabul etmedi.

Sarar çiftinin evindeki işinden ayrıldıktan sonra Eskişehir’e bir daha gelmediğini öne süren Arikov, polisin kaçış yollarında elde ettiği görüntülerdeki kişinin de kendisi değil, kardeşi olduğunu öne sürdü. Öte yandan serbest bırakılan 4 Moldovalı kadın için ise ‘sınır dışı’ kararı çıktı.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konutuna, Mayıs ayında yüzleri maskeli olarak giren kişiler, çiftin ellerini ve ayaklarını bağlayıp dövdükten sonra kasanın anahtarını buldu. Ziynet eşyalarını ve yüksek miktardaki dövizi sırt çantalarına dolduran şüpheliler, villadan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekip, ilk şüpheli olarak villada hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu Iulia Dragusan’ı Yalova’da yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Iulia Dragusan tutuklandı, olayla ilgili bağlantısı tespit edilen Ali Y. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Moldova'ya gönderilecekler

Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilen tutuklu hizmetçi Iulia Dragusan’ın sevgilisi Aleksandar Arikov ve diğer şüpheliler George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova, dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kadın şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınların ülkelerine dönmek için diğer şüphelilerin bulunduğu araca bindikleri ve olayla ilgilerinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca savcılık, kadınların sınır dışı edilmesine karar verdi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova, Eskişehir Göç İdaresi’ne teslim edildi. Şüphelilerden George Dobrioglu ise çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Görüntülerdeki ben değilim, kardeşim’

Soruşturma kapsamında tutuklanan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan’ın sevgilisi Aleksandar Arikov da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Savcılık ve mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Arikov, "Benim soygunla hiçbir ilgim yok, suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Sarar ailesindeki işimden ayrılınca bir daha Eskişehir’e gelmedim. Cep telefonumu erkek kardeşim de kullanıyordu. Bazı görüşmeleri o yapmış olabilir"” dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilerin kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerinin izlettirildiği Aleksandar Arikov, kendisi olmadığını savunarak, "Görüntülerdeki kişi ben değilim, kardeşim. Benim bu konuyla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı.

En az 3 şüpheli daha aranıyor

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarar çiftinin soyulmasına ilişkin soruşturmada hem şüphelilerin, hem de çalınan ziynet eşyalarını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aralarında Aleksandar Arikov’un kardeşinin de olduğu isimleri tespit edilen en az 3 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Şu ana kadar 2 kişi tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol uygulandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nün olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında şu ana kadar Moldova uyruklu hizmetçi Iulia Dragusan ve sevgilisi Aleksandar Arikov tutuklanırken, Ali Y. ve yine Moldova uyruklu Georgi Dabrioglu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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