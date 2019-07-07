Algınız iş ve ailede Oğlak Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı. 8-14 Temmuz 2019 haftasında Oğlak burcunu neler bekliyor? Toplum önü işleriniz artabilir ve kariyerinizde güzel açılmalar yaşayabilirsiniz.

Hem iş konularınıza hem de ailevi konulara kendinizi daha fazla vereceksiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Toplum önü işleriniz artabilir ve kariyerinizde güzel açılmalar yaşayabilirsiniz.

Bu açılmaların hem ikili ilişkilerinizde hem kendi hayatınızda sizi zorladığını göreceksiniz. Hafta ortasından sonra kendinizi rahatlatmak adına arkadaşlarınıza yönelebilirsiniz. Yapılacak güzel planlar sizi rahatlatacak.

Bu hafta ilişkilerinize gereken özeni gösterin. Hafta başı Merkür sizin ortak para alanlarınızda gerileyecek. Partnerinizin parasal konularında birtakım sıkıntı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu hafta ikili ilişkiler ve ortaklı işlerden yana yüzünüz çok gülmeyebilir.

Bazı noktalarda kendinizi negatif görme olasılığına karşı dikkat edin. Kendinize çok fazla yüklenmeyin. Parasal konularda risk içeren işlerden perşembe günü uzak durun.

Hafta sonunda sevdiğiniz insanla güç çekişmelerine girmeyin. İletişiminizi canlı tutabilirsiniz ve yakın çevrenizdeki insanları bulunduğunuz ortamlara davet edebilirsiniz Güzel bir hafta diliyorum.