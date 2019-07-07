HABER /  GÜNCEL

Algınız iş ve ailede Oğlak Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019

Algınız iş ve ailede Oğlak Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı. 8-14 Temmuz 2019 haftasında Oğlak burcunu neler bekliyor? Toplum önü işleriniz artabilir ve kariyerinizde güzel açılmalar yaşayabilirsiniz. 

Hem iş konularınıza hem de ailevi konulara kendinizi daha fazla vereceksiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Toplum önü işleriniz artabilir ve kariyerinizde güzel açılmalar yaşayabilirsiniz. 

Bu açılmaların hem ikili ilişkilerinizde hem kendi hayatınızda sizi zorladığını göreceksiniz. Hafta ortasından sonra kendinizi rahatlatmak adına arkadaşlarınıza yönelebilirsiniz. Yapılacak güzel planlar sizi rahatlatacak.

Bu hafta ilişkilerinize gereken özeni gösterin. Hafta başı Merkür sizin ortak para alanlarınızda gerileyecek. Partnerinizin parasal konularında birtakım sıkıntı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu hafta ikili ilişkiler ve ortaklı işlerden yana yüzünüz çok gülmeyebilir.

Bazı noktalarda kendinizi negatif görme olasılığına karşı dikkat edin. Kendinize çok fazla yüklenmeyin. Parasal konularda risk içeren işlerden perşembe günü uzak durun.

Hafta sonunda sevdiğiniz insanla güç çekişmelerine  girmeyin. İletişiminizi canlı tutabilirsiniz ve yakın çevrenizdeki insanları bulunduğunuz ortamlara davet edebilirsiniz Güzel bir hafta diliyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 100 hayvan telef oldu
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 100 hayvan telef oldu
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Ben değilim savunması yaptı
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Ben değilim savunması yaptı
Adana'da korkunç infaz! Aracında kanlar içinde bulundu
Adana'da korkunç infaz! Aracında kanlar içinde bulundu
Yunanistan ve ABD Türkiye’ye karşı birleşti
Yunanistan ve ABD Türkiye’ye karşı birleşti
Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı iddiası
Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı iddiası
ABD'de bir AVM'de çok şiddetli patlama oldu
ABD'de bir AVM'de çok şiddetli patlama oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Yay Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 sosyal ilişkiler aktif
Yay Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 sosyal ilişkiler aktif
Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 isteksiz etkiler devrede Akrep Burcu
Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 isteksiz etkiler devrede Akrep Burcu
Denizli'de drift yapan sürücünün cezası kesildi!
Denizli'de drift yapan sürücünün cezası kesildi!
Beşiktaşlı Gary Medel'den Messi'ye kafa!
Beşiktaşlı Gary Medel'den Messi'ye kafa!
Terazi Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 perşembe riskli
Terazi Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 perşembe riskli
Aile hekimi randevu alma MHRS yeni işlemi yapma-2019
Aile hekimi randevu alma MHRS yeni işlemi yapma-2019
Yardım etmek için durdu babasının öldüğünü öğrendi
Yardım etmek için durdu babasının öldüğünü öğrendi
Fabrikadan 300 bin lira değerinde yem çalanlar bakın kim çıktı!
Fabrikadan 300 bin lira değerinde yem çalanlar bakın kim çıktı!
Yorumlar