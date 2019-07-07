Yay Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 sosyal ilişkiler aktif

Parasal konular sizi stresli ve sinirli yapabilir. Bazı korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı. 8-14 Temmuz 2019 haftasında Yay burcunu neler bekliyor?

Bu hafta sosyal ilişkileriniz fazlasıyla aktif görünüyor sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. Haftanızı iyi organize edeceksiniz. Arkadaşlarınızla beraber yapacağınız plan ve programlar hafta ortasına kadar devrede olabilir.

Yalnız olmak istemeyeceğiniz bir zaman dilimi. Hafta başı bu kadar yoğunken hafta ortası itibari ile biraz kendi alanınıza çekilmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

Merkür sizin seyahat, eğitim ve geleceğinizi ilgilendirecek önemli adımlarınız alanında geriliyor. 19 Temmuza kadar büyük işler karşınıza geldiğinde bir kaç kez üzerinden geçerek ilerlemeye özen gösterin. Tanımadığınız insanlarla çekişmelere girmemelisiniz.

Parasal konular sizi stresli ve sinirli yapabilir. Bazı korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Yolculuklarda ve seyahatlerde dikkatli adım atmaya ve kaza riskine karşı dikkatli davranmaya özen gösterin.

Bu hafta ailevi konularda sevdiklerinizle güzel ve kaliteli vakit geçirirseniz o kadar bu sıkıntı ve sorunlarında geri kaldığını göreceksiniz. Güzel bir hafta olsun.