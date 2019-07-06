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Yunanistan ve ABD Türkiye’ye karşı birleşti

Yunanistan ve ABD Türkiye’ye karşı birleşti

Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve ABD'nin Türkiye’ye karşı askeri işbirliği artırıyor. Larissa Askeri Hava Üssü’nde insansız hava uçakları bulunan ABD, Kavala, Girit ve Selanik’i de üs olarak kullanmak istiyor.

Anlaşma halinde ABD ve Yunan keşif uçakları ortak izleme faaliyetinde bulunacak. Atina’nın, ABD askeri gemilerinin Ege limanlarında daha sık demirlemesini istediği de iddia ediliyor.

Doğu Akdeniz'de suların ısınmasıyla birlikte Yunanistan Türkiye'yi  ABD'nin casus uçaklarıyla izleyecek. Ülkedeki askeri üslerdeki kontratı Ağustos ayında son bulan ABD, Larissa Askeri Hava Üssü'ne ek olarak Kavala, Girit ve Selanik'e RQ-4 Global Hawktipi İHA başta olmak üzere İHA ve SİHA'larını konuşlandırmak istiyor.

Casus uçaklar geliyor

ABD Hava Kuvvetlerinin yüksek irtifa keşif uçağı RQ-4 Global Hawk, günümüzün en etkili İHA sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Amerika Yunanistan ile anlaşması halinde keşif uçakları ortaklaşa şekilde izleme faaliyetlerini üstlenecek. ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirililen RQ-4 Global Hawk, 24 saat havada kalma özelliğine sahip ve 16 kilometre yüksekten uçarak gözlem yapabiliyor.

Sonbaharda konuşlanacaklar

NATO üzerinden devreye sokulacak planın gerçekleşmesi halinde Girit Suda Üssü, Selanik (Thessaloniki-Sedes), Kavala-Hrisupoli ve Larissa gibi bölgelerde bulunan havaalanlarında Ağustos ayında kontrolleri tamamlanıp, sonbaharda da konuşlanmaları gerçekleştirilecek. Plana Yunanistan'ın yeşil ışık yaktığı belirtilirken, nihai karar ise NATO ve ABD temsilcileri tarafından verilecek. Ayrıca Yunanistan'ın ABD askeri gemilerinin daha sık Ege limanlarına demirlemesini istediği iddia edildi.

Atina S-400 krizinden faydalanıyor

Yeni Şafak'ın haberine göre, Doğu Akdeniz'de yeraltı kaynaklarının keşfinden bu yana Washington - Atina arasındaki koordinasyon artarken askeri yakınlaşmanın kapsamı da genişliyor. Washington-Ankara hattındaki tansiyonu kullanmak isteyen Atina, ABD ile diplomatik ve askeri ilişkileri derinleştirerek Doğu Akdeniz'de jeopolitik güç dengesi sağlamaya çalışıyor.

Yeni nesil iha'lar konuşlandırılabilir

Atina ve Washington arasındaki görüşmeler halihazırda MQ-9 Reaper tipi SİHA ve modeli bilinmeyen iki İHA'nın zaten konuşlandırılmış bulunduğu Larissa Askeri Hava Üssü etrafında dönüyor. ABD-Yunanistan arasındaki Larissa üssünde kalma sözleşmesi Ağustos ayında sona ereceği için şu anda iki seçenek müzakere ediliyor. Birinci olasılık, KC-135 tankerlerinin oraya yerleştirilmesi olurken, daha az muhtemel olan ikinci senaryoya göre ise, varolan MQ-9 Reaper tipi SİHA'ların yerine, RQ-4 Global Hawk'ın da aralarında bulunduğu yeni İHA'lar konuşlandırılması.

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