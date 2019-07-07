Terazi Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 perşembe riskli

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. 8-14 temmuz 2019 haftasında Terazi burcunu neler bekliyor? 19 Temmuz’a kadar büyük girişimlerden uzak durun.

Haftaya Ay, Terazi Burcu’nda iken başlıyoruz yani sizin haftanız sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Hayatınızla ilgili konularda hafta ortasına kadar duygu iniş çıkışlarınız yüksek olacak.

Önemli haberler alabilirsiniz. Hafta ortasından sonra kendinize yönelik hareket edebilirsiniz. Merkür sizin arkadaşlık ve sosyal çevre alanlarınızda gerileyecek.

Özellikle salı günü bu noktada sizi zorlayabilir. 19 Temmuz’a kadar büyük girişimlerden uzak durun. Diğer taraftan aile ve kariyeriniz arasındaki gerilimler en çok bu hafta sizi zorlayacak.

Perşembe günü parasal konularda dikkatli olun. Riskli işlerden ise kesinlikle uzak durmalısınız. Bu hafta çok iş yaparak ve kendinizi meşgul tutarak kimi zaman diğer insanlara yardım ederek olumsuzlukları kendi hayatınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum.