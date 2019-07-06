ABD'de bir AVM'de çok şiddetli patlama oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yer alan Plantation bölgesinde bulunan The Fountains isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yeri savaş alanına dönerken; dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.

İtfaiye yetkilileri olayın gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini belirtti. Yetkililer yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Tüm dükkanlar kapatıldı

Plantation polisi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada çevredeki tüm dükkanların kapatıldığını belirterek, vatandaşların bölgeden uzak durması konusunda uyarıda bulunuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.