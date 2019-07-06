ABD’de AVM’de patlama… Olay yeri savaş alanına döndü

ABD’de AVM’de patlama… Olay yeri savaş alanına döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan Plantation bölgesinde bulunan The Fountains isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı

ABD’de AVM’de patlama… Olay yeri savaş alanına döndü - Sayfa 1

 Plantation bölgesinde bulunan The Fountains isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yeri savaş alanına dönerken; dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.

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ABD’de AVM’de patlama… Olay yeri savaş alanına döndü - Sayfa 2

İtfaiye yetkilileri olayın bir gaz patlaması olduğunu; yaralıların ise ambulanslar ile hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

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ABD’de AVM’de patlama… Olay yeri savaş alanına döndü - Sayfa 3

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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ABD’de AVM’de patlama… Olay yeri savaş alanına döndü - Sayfa 4
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