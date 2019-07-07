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Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 isteksiz etkiler devrede Akrep Burcu

Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 isteksiz etkiler devrede Akrep Burcu

Haftaya giriş yaparken önemli planlarınız varsa yaşadığınız yoğunluk sizi yorabilir. 8-14 Temmuz 2019 haftasında Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Akrep burcunu sizler için yorumladı.

Bu hafta isteksiz etkiler devrede sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Haftaya giriş yaparken önemli planlarınız varsa yaşadığınız yoğunluk sizi yorabilir. Kendi alanınıza çekilme isteği hafta ortasına kadar devrede. Hafta ortasından sonra ise şartlar sizin tarafınıza dönecek.

Merkür sizin kariyer ve iş alanlarınızda gerileyecek. Göz önünde bulunacağınız ortamlarda zorlanabilirsiniz. Konuşma ve görüşmelerinizde dikkatli olun.

Ailenizle ilgili konularda salı günü gergin etkileşimler olacak. Perşembe günü ikili ilişkiler ve özel hayatınıza dikkat etmelisiniz. Hafta sonu olumsuz düşünce yapısından uzak durmanız gerekecek.

Bu haftanın gergin enerjilerinizi aşk hayatınıza odaklanarak ya da hayata aşkla bakarak aşabilirsiniz sevgili Akrep’ler. Güzel bir hafta diliyorum.

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