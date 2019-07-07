HABER /  GÜNCEL

Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü

Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, satış noktalarında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi sonrası aylık kişi başı poşet kullanımı 35'ten 10'a geriledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de 1 Ocak 2019'dan itibaren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, satış noktalarında plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmesi uygulamasına başlandı.Yönetmelik uyarınca, kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetleri ücretsiz verilmeye devam ediliyor.

Satış noktaları, her bir poşetin satışında tüketiciden en az 25 kuruş talep edecek, bunun 15 kuruşu, "Geri Kazanım Katılım Payı" olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak. Geri Kazanım Katılım Payı çevre projelerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Kalan 10 kuruş ise plastik poşetlerin maliyeti ve KDV bedelini kapsayacak.

Kaynakların verimli yönetilmesi hedefleniyor

Plastik kullanımını azaltmak amacıyla başlatılan uygulamayla çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetilmesi hedefleniyor.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasında gelişen süreç ve gelinen nokta itibariyle gerek satış noktaları gerekse de vatandaşlar açısından belirli bir bilgi ve farkındalık seviyesi oluşturulduğu, toplumda bez çanta, file gibi çok kullanımlık taşıma ekipmanlarının kullanımının yaygınlaştığı ifade edildi.

Kontrol işlemleri titizlikle yürütülüyor

Sürecin aksatılmadan ve uygulamada farklılıklar oluşmasına fırsat vermeden yaygınlaştırılarak, sürdürülmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından izleme ve kontrol işlemleri titizlikle yürütülüyor.

Uygulama ile Türkiye'de plastik poşet kullanımında 78,4 azalma oldu. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanımı sayısı yaklaşık 10'a kadar düştü.

Vatandaşlar başta olmak üzere ilgili sektör temsilcilerinin de uygulamanın çevresel boyutu açısından verdikleri desteklerin korunması ve herhangi bir yanlış algının oluşmasına fırsat verilmemesi açısından kurumsal bütünlük içerisinde hareket edilmesine dikkat edildiği belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 100 hayvan telef oldu
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 100 hayvan telef oldu
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Ben değilim savunması yaptı
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Ben değilim savunması yaptı
Adana'da korkunç infaz! Aracında kanlar içinde bulundu
Adana'da korkunç infaz! Aracında kanlar içinde bulundu
Yunanistan ve ABD Türkiye’ye karşı birleşti
Yunanistan ve ABD Türkiye’ye karşı birleşti
Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı iddiası
Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı iddiası
ABD'de bir AVM'de çok şiddetli patlama oldu
ABD'de bir AVM'de çok şiddetli patlama oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 Bu hafta Merkür geriliyor
Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 Bu hafta Merkür geriliyor
Hande Kazanova Balık burcu 8-14 Temmuz 2019 perşembe dikkat çekici
Hande Kazanova Balık burcu 8-14 Temmuz 2019 perşembe dikkat çekici
15 Temmuz resmi tatil mi 3 gün tatil mi oldu?
15 Temmuz resmi tatil mi 3 gün tatil mi oldu?
Kova Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 hafta enerjik başlıyor
Kova Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 hafta enerjik başlıyor
Algınız iş ve ailede Oğlak Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019
Algınız iş ve ailede Oğlak Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019
Bekçilik sınav merkezleri neresi EGM sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav merkezleri neresi EGM sınav yeri sorgulama
Yay Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 sosyal ilişkiler aktif
Yay Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 sosyal ilişkiler aktif
Eski manken Alev Çökeliler'in evinde cinayet işlendi
Eski manken Alev Çökeliler'in evinde cinayet işlendi
Yorumlar