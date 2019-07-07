Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 Bu hafta Merkür geriliyor

8-14 Temmuz 2019 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova cevapla.tv kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Dengeyi sağlamaya çalıştığımız, denge kurmakta zorlandığımız haftalardan bir tanesi başlıyor. Bu Pazartesi Merkür Aslan Burcu’nda gerilemeye başlayacak.

Aşk, eğlence, çocuklar, eğitim, borsa ve risk içeren işlerde bir takım yanlış anlaşılmalar ve iletişim sıkıntılarını karşımıza getirebilir. 19 Temmuz’a kadar önemli girişimlerden kaçınmakta fayda olacak. Salı, perşembe ve pazar günleri çok dikkatli olmalıyız.

Bu hafta sinirimizi etrafımızdaki insanlara yansıtmamamız gerekiyor. Bazı işlerimizde sonlanmalar, sıkıntı ve problemlerin karşımıza geldiğini göreceğiz.

Güç çekişmelerine açık haftalardan bir tanesi ama bu haftanın yorucu ve zor enerjisinden kurtulmak için yardımsever özelliklerimizi ön plana çıkartmalıyız. Herkese güzel bir hafta diliyorum.