HABER /  GÜNCEL

Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 Bu hafta Merkür geriliyor

Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 Bu hafta Merkür geriliyor

8-14 Temmuz 2019 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova cevapla.tv kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Dengeyi sağlamaya çalıştığımız, denge kurmakta zorlandığımız haftalardan bir tanesi başlıyor. Bu Pazartesi Merkür Aslan Burcu’nda gerilemeye başlayacak.

Aşk, eğlence, çocuklar, eğitim, borsa ve risk içeren işlerde bir takım yanlış anlaşılmalar ve iletişim sıkıntılarını karşımıza getirebilir. 19 Temmuz’a kadar önemli girişimlerden kaçınmakta fayda olacak. Salı, perşembe ve pazar günleri çok dikkatli olmalıyız.

Bu hafta sinirimizi etrafımızdaki insanlara yansıtmamamız gerekiyor. Bazı işlerimizde sonlanmalar, sıkıntı ve problemlerin karşımıza geldiğini göreceğiz.

Güç çekişmelerine açık haftalardan bir tanesi ama bu haftanın yorucu ve zor enerjisinden kurtulmak için yardımsever özelliklerimizi ön plana çıkartmalıyız. Herkese güzel bir hafta diliyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 100 hayvan telef oldu
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 100 hayvan telef oldu
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Ben değilim savunması yaptı
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Ben değilim savunması yaptı
Adana'da korkunç infaz! Aracında kanlar içinde bulundu
Adana'da korkunç infaz! Aracında kanlar içinde bulundu
Yunanistan ve ABD Türkiye’ye karşı birleşti
Yunanistan ve ABD Türkiye’ye karşı birleşti
Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı iddiası
Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı iddiası
ABD'de bir AVM'de çok şiddetli patlama oldu
ABD'de bir AVM'de çok şiddetli patlama oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Hande Kazanova Balık burcu 8-14 Temmuz 2019 perşembe dikkat çekici
Hande Kazanova Balık burcu 8-14 Temmuz 2019 perşembe dikkat çekici
Kova Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 hafta enerjik başlıyor
Kova Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 hafta enerjik başlıyor
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?
Kurban bayramı ne zaman 2019 kaç gün tatil olacak?
Algınız iş ve ailede Oğlak Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019
Algınız iş ve ailede Oğlak Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019
Yay Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 sosyal ilişkiler aktif
Yay Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 sosyal ilişkiler aktif
Fabrikadan 300 bin lira değerinde yem çalanlar bakın kim çıktı!
Fabrikadan 300 bin lira değerinde yem çalanlar bakın kim çıktı!
Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 isteksiz etkiler devrede Akrep Burcu
Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 isteksiz etkiler devrede Akrep Burcu
MHRS hastane randevusu alma ekranı TC ile giriş
MHRS hastane randevusu alma ekranı TC ile giriş
Yorumlar