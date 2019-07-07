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Hande Kazanova Balık burcu 8-14 Temmuz 2019 perşembe dikkat çekici

Hande Kazanova Balık burcu 8-14 Temmuz 2019 perşembe dikkat çekici

8-14 Temmuz 2019 haftasında Balık burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Balık burcunu sizler için yorumladı.Büyük bir iş değişiminden ve  anlaşmasından uzak durun.

Haftanız ödemelerle başlıyor sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. Geri planda duracağınız konu ve olaylar hafta ortasına kadar devrede olurken haftanın ikinci yarısından sonra daha çok seyahat edeceğiniz ve kendinizi geliştireceğiniz bir döngüye merhaba diyeceksiniz.

İş, hizmet ve sağlık alanlarınız ile beraber çalıştığınız insanlarla olan bağlantılarınızda 19 Temmuza kadar bir takım sıkıntı ve problemler görülebilir.

Büyük bir iş değişiminden ve  anlaşmasından uzak durun. Perşembe günü çok dikkat çekici. Enerjinizi yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizde doğru kullanın. Özel hayatınızda desteklenmediğinizi düşüneceksiniz.

Salı, perşembe ve pazar günleri önemli birtakım adımlarınızda çevrenizin size gerektiği kadar destek olmadığını fark edebilirsiniz. Bazı işlerinizde ertelenmeler yada sıkıntı ve sorunlar devrede olabilir.

Bütün bunlarla baş etmek istiyorsanız bu hafta daha çok kendi düşündüklerinize ve yapacaklarınıza odaklanmanız ve sezgilerinize güvenmeniz gerekecek.Güzel bir hafta diliyorum.

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