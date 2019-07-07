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ABD Almanya'nın Suriye'ye asker göndermesini istedi

ABD Almanya'nın Suriye'ye asker göndermesini istedi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya'dan, Suriye'nin kuzeyine asker göndermelerini beklediklerini söyledi.  

Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, ''Alman askerlerinin bizim bir kısım askerlerimizi ikame edebilmelerini istiyoruz.'' dedi.

Almanya'nın, Suriye'nin kuzeyindeki siyasi süreç ve DEAŞ ile mücadelede aktif bir rolü bulunduğuna dikkati çeken Jeffrey, ancak Almanya'dan askeri anlamda daha fazla destek beklediklerini ifade etti.

Hava desteği, lojistik, eğitim ve teknik yardım

Jeffrey, ülkesinin, Anti-DEAŞ koalisyonundaki partnerlerinden, daha fazla görev yapabilecek gönüllüler aradığına işaret ederek, ''Almanya'nın bu konuda daha fazla şeyler yapacağını umuyoruz.'' ifadesini kullandı.

Talep edilen askerlerin savaş birliği olmasının temel öncelikleri olmadığını ifade eden Jeffrey, ''DEAŞ, en iyi Suriye'deki yerel güçler ile püskürtülebilir. Ancak hava desteği, lojistik, eğitim ve teknik yardım konularında belirli bir uluslararası güce ihtiyaç var.'' değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin kuzeyinin istikrarı için

James Jeffrey, istenen askeri misyonun, Suriye'nin kuzeyinin istikrarı için görev yapacağını vurgulayarak, ''İstikrar olmazsa DEAŞ veya diğer gruplar geri gelirler. Biz DEAŞ'ı tam olarak imha etmek istiyoruz. Biz Suriye'de BM tarafından yönetilen bir siyasi reform sürecine girilmesini ve İran'ın ülkeden tamamen çekilmesini istiyoruz.'' diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, ikame edilecek Alman ya da diğer başka ülke askerlerinin, savaşacak kabiliyetlerinin de olması gerektiğini kaydeden Jeffrey, ''Askerler kendilerini savunmaya hazır olmalılar. Askerlerin ağır makineli silahlar ile bazukaları ve benzeri silahları olacak. Ancak hücum edecek birlikler Suriyeli güçlerden oluşacak.'' açıklamasında bulundu.

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