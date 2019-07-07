Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağışı olay olmuştu! Murat Boz ve İmamoğlu buluştu

23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına yaptığı paylaşımla olay olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şarkıcı Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde bir araya geldi.