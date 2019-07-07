Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına bağışı olay olmuştu! Murat Boz ve İmamoğlu buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde kampanyasına maddi destekte bulunan şarkıcı Murat Boz ile bir araya geldi.
23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına yaptığı paylaşımla olay olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şarkıcı Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde bir araya geldi.
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Şarkıcı Murat Boz, YSK kararı ile 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kampanyasına 100 bin lira bağışta bulunmasıyla gündeme gelmişti.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Boz bugün Karadeniz Ereğlisi'nde ilk kez bir araya geldi.
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