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Meteorolojiden o bölgeler için yağış uyarısında bulundu

Anadolu Ajansı
Meteorolojiden o bölgeler için yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Trabzon, Artvin ve Rize'nin bazı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 

Genel müdürlükten yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Trabzon ve Artvin'in iç, Rize'nin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Ege kıyılarında ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

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