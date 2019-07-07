Galatasaray'dan Falcao bombası

Fransız medyası, Galatasaray'ın Falcao için girişimlere başladığını yazdı.

Transfer döneminde forvet bölgesine takviye yapması beklenen Galatasaray'ın, Monaco'nun Kolombiyalı santrforu Falcao için girişimlere başladığı öne sürüldü. İddianın kaynağı ise Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe.

L'Equipe'te yer alan habere göre; bir Suudi Arabistan ve iki Çin kulübünden teklif alan Falcao için Galatasaray, Fransa'da ilk teması kurdu ve görüşmeler başladı.

Olumsuz yanıt vermedi

33 yaşındaki oyuncunun da bu transferde ısrarcı olan Galatasaray'a olumsuz yanıt vermediği öne sürüldü. Haberde ayrıca, başka Türk menajerlerin de Fenerbahçe'nin Falcao'ya teklif yapması için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor

Geçen sezon Monaco formasıyla 39 resmi maçta 16 gol, 2 asistlik performans sergileyen Falcao'nun, kulübüyle Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.