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Fenerbahçe Vedat Muriç transferi için Rizespor ile anlaştı

Fenerbahçe Vedat Muriç transferi için Rizespor ile anlaştı

Çaykur Rizespor Kulübü, Vedat Muriç'in transferi için Fenerbahçe kulübüyle anlaştığını açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kosovalı golcü Vedat Muriç için Çaykur Rizespor Kulübü'nden bir açıklama geldi.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada "Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriç’in transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe’yle görüşmelerini sürdürmektedir.” denildi.

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