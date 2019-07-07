Süper Lig ekibinden Nuri Şahin bombası! Gelirse olay olur

Süper Lig ekibinden Nuri Şahin bombası! Gelirse olay olur

Transfer çalışmaları devam ederken Süper Lig ekibinden Nuri Şahin hamlesi geldi. Ünlü teknik adam, Werder Bremen forması giyen Milli oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor.

Süper Lig ekibinden Nuri Şahin bombası! Gelirse olay olur - Sayfa 1

Beşiktaş, İsveç'in Örebro takımında oynayan genç santraforun peşinde. 1.76 boyundaki Türk asıllı santraforun Burak Yılmaz'ın yedeği olarak kadroya dahil edilmesi bekleniyor. 

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Süper Lig ekibinden Nuri Şahin bombası! Gelirse olay olur - Sayfa 2

Kadrosunu en az iki forvetle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar ile her konuda anlaştı. Galatasaray yönetimi bu hafta Porto ile satın alma opsiyonlu kiralamayı görüşecek.

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Süper Lig ekibinden Nuri Şahin bombası! Gelirse olay olur - Sayfa 3

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, stoper için tanıdık bir isme yöneldi. Mavililer, 2016’da imza attırmak için İstanbul’a getirdiği ancak menajer ücreti nedeniyle transferinden vazgeçtiği Martin Caceres için yeniden düğmeye bastı.

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Süper Lig ekibinden Nuri Şahin bombası! Gelirse olay olur - Sayfa 4

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla harika bir performans sergileyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Rus ekibine gitmek istemediğini Everton yöneticilerine iletti. Onyekuru, 1 yıl daha Aslan’da forma giymeyi hedefliyor.

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