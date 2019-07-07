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Tyler Ennis'ten Fenerbahçe Beko'ya veda

Tyler Ennis'ten Fenerbahçe Beko'ya veda

Fenerbahçe Beko'da geçtiğimiz sezon başında NBA'den transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonun büyük bölümünde forma giyemeyen Tyler Ennis, yaptığı açıklamayla sarı lacivertli takıma veda etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi.

Fenerbahçe Beko'ya geçen sezon transfer olan Ennis, ekim ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir daha forma giyememişti.

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