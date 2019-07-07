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Galatasaray, Turgay Şeren'i andı

Anadolu Ajansı
Galatasaray, Turgay Şeren'i andı

Galatasaray Kulübü, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajda, 7 Temmuz 2016'da 84 yaşında yaşamını kaybeden Şeren'in hayatı hakkında bilgilere yer verildi.

Anma mesajında, "Unutulmaz kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz ve efsanemiz Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." denildi.

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