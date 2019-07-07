Cumhurbaşkan Erdoğan Murat Çetinkaya'yı neden görevden aldığını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden alması gündeme bomba gibi düşmüştü.. Erdoğan Çetinkaya'yı neden görevden adığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Haziran seçimleri sonrası başlattığı vekillerle toplantılarını sürdürüyor. Erdoğan İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Çanakkale ve Düzce’yi temsil eden 57 milletvekiliyle bir araya geldi.

Erdoğan, Marmara Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Aynı kulvarda değildik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik.” dedi.

Muhalefet bunu köpürtüyor

Erdoğan kabine ve parti teşkilatında değişiklik olacağı iddialarıyla ilgili de, "Muhalefet bunu köpürtüyor. Siz de aynı çizgiye gelirseniz olmaz. Kabine değişimi gerektiğinde ben yapacağım, kimsenin söylemesi ile değişim yapılmaz. Beklenti içine girmeyin, muhalefetle aynı değirmene su taşımayın" ifadelerini kullandı.