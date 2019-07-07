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İtalyanlardan Dorukhan Toköz için Beşiktaş'ı memnun etmeyen teklif

İtalyanlardan Dorukhan Toköz için Beşiktaş'ı memnun etmeyen teklif

Dorukhan Toköz için Serie A ekibi Udinese, 7 milyon Euro’luk teklifini 8’e çıkarırken Beşiktaş’tan bir kez daha olumsuz yanıt aldı.

İtalyan kulüplerinin Dorukhan Toköz aşkı bitmiyor… Geçen sezonki performansıyla yıldızını parlatan 23 yaşındaki orta saha için Udinese 7 milyon Euro'luk teklifini, 8 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak siyah-beyazlılardan bir kez daha olumsuz yanıt aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Başkan Fikret Orman, 10 milyon Euro'dan aşağıya gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini belirtirken Inter ve Lazio'nun, Udinese'nin önerdiği rakamdan daha cazip bir rakamla Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

''Büyük bir kulübe gitmek için ayrılırım''
Bu üç kulübün yanı sıra Sassuolo ve Genoa'nın da kadrosunda görmek istediği Dorukhan ise Başkan Orman ve yöneticilerle yaptığı görüşmede transferi için acelesi olmadığını dile getirdi. Genç yıldızın "Beşiktaş'tan ayrılacaksam daha büyük bir kulübe gitmek için ayrılırım. O yüzden iki taraf için de değerli olacak bir teklif gelirse ancak o zaman gitmeyi kabul ederim. Onun haricindeburada henüz misyonumun tamamlanmadığına inanıyorum ve 1 yıl daha kalmak istiyorum" dediği kaydedildi.

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