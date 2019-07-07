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Fenerbahçe'den Deniz Türüç hamlesi

Fenerbahçe'den Deniz Türüç hamlesi

Fenerbahçe, Kayserispor forması giyen Deniz Türüç transferinde mutlu sona çok yakın.

Vedat Muriç transferinde büyük mesafe kat eden ve işi bitirip santrfor sorununa çözüm bulmayı hedefleyen Fenerbahçe, Anadolu'nun bir başka gözde ismi Deniz Türüç için de girişimlerini hızlandırdı. 

Sabah'ın haberine göre; Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile masaya oturan sarı-lacivertliler, 4 milyon 500 bin Euro'luk teklifiyle sarı-kırmızılıları ikna etmeyi başardı. 

Çok yönlü bir isim
Deniz'in 1 senelik sözleşmesinin kalmasını da iyi kullanan Fenerbahçe, Deniz'le de anlaştıktan sonra transfere son noktayı koyacak. Deniz hem sağ kanatta hem de forvet arkası bölgesinde forma giyebilen, çok yönlü bir isim.

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