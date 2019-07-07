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Fenerbahçe'yle Galatasaray'ın kapıştığı sürpriz golcü

Fenerbahçe'yle Galatasaray'ın kapıştığı sürpriz golcü

İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Parma'nın 32 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldızı Gervinho ile ilgilendiği yazdı.

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girme hedefinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde rotasını İtalya'ya çevirdi. Sport Italia'da yer alan habere göre, iki ezeli rakip Serie A ekiplerinden Parma forması giyen Gervinho'nun transferi konusunda harekete geçmeye hazırlanıyor.

Kariyerini Avrupa futbolunun üst seviyesinde sürdürmek isteyen Gervinho'nun  gelen teklifleri değerlendireceği ifade ediliyor.

Devler Gervinho için kapışıyor
Kariyerinde Lille, Arsenal, Roma gibi takımların formasını giyen Gervinho için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Monaco, Fiorentina, Inter'in de ilgilendiği belirtiliyor. 

30 maçta 11 gol, 3 asist
2018-19 sezonunun başında Hebei China Fortune takımında Parma'ya transfer olan Fildişi Sahilli golcü, İtalyan ekibi ile çıktığı 30 maçta 11 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 

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