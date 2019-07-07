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Temel Karamollaoğlu 23 Haziran açıklaması! Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki...

Temel Karamollaoğlu 23 Haziran açıklaması! Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili; ''İstanbul seçimleri sadece bir ikazdı. Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki bu ülkenin içinde bulunduğu sorunlar çözülsün" dedi.

Son seçimde aldıkları oyların tatmin edici olmadığını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Saadet Partisi belki şu an yeterli oy almadı ama özgül ağırlığı en yüksek olan partidir" dedi.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlenen Genel İdare Kurulu toplantısında, seçim öncesi 4 yıllık süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi belki şu an yeterli oy almadı ama...

Adaletin particilikle tesis edilmeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, daha adil bir ortam oluşturmak için meselelere doğru teşhis koymak ve liyakatli insanlara görev vermek gerektiğini söyledi. Son seçimde aldıkları oyların tatmin edici olmadığını belirten Karamollaoğlu, "Saadet Partisi belki şu an yeterli oy almadı ama özgül ağırlığı en yüksek olan partidir" değerlendirmesini yaptı. Karamollaoğlu, bu yıl yapılacak kongreyle ülke problemlerini doğru teşhis edip, yerinde tedbirler alacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

İktidara gelip problemleri çözmek için çabalıyoruz

"Bu kongreyle, iktidara hazırlık çalışmalarımızı daha hızlı yürüteceğimiz kanaatini bütün milletimize duyuracağız. Bundan sonra ülkemizin her meselesiyle ilgilenecek grupların oluşturulmasına özen göstereceğiz. İhtisas sahiplerinden oluşmuş bir teşkilatla çalışacağız. Biz iktidara gelip problemleri çözmek için çabalıyoruz. Biz bu ülkede yaşayan herkesi kucaklayacağız. Bir defa bu ortam sağlanmadan huzur gelmez. Adaletin tesisi bizim baş meselemizdir."

Biz her iddiamızdan vazgeçeriz

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini de değerlendiren Karamollaoğlu, "Eğer ders alınırsa hem ülkenin problemleri çözülür hem de biraz daha rahat nefes aldırma imkanı olur. İstanbul seçimleri sadece bir ikazdı. Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki bu ülkenin içinde bulunduğu sorunlar çözülsün" açıklamasında bulundu. 

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