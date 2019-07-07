Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu 2019 küçükbaş/büyükbaş fiyatı

Kurban bayramı için geri sayım başladı. Dini bayramlardan olan Kurban bayramı 11 Ağustos'ta başlayacak. Peki kurbanlık fiyatları bu sene kaç para olacak? 2019 küçükbaş, büyükbaş, dana, koyun ve angus fiyatları haberimizde.

Kurban bayramına sayılı günler kaldı, 2019 yılı kurban bayramı 11 Ağustos'ta başlayacak. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Peki küçükbaş, büyükbaş, dana fiyatları kaçtan başlıyor? Canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlayacak.

Kurban Bayramı'a yaklaşılırken, kurbanlık hayvan fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Kurban satışının yapılacağı alanlar için hazırlıklar başlarken, vatandaş bir yandan da kurban fiyatlarını araştırmaya başladı.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Hayvan sayısı yeterli

İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesildiğini dile getiren Yücesan, henüz İstanbul için sevkiyatların başlamadığını ancak belediyelere ve özel kesim yerlerine satış için çok sayıda talep geldiğini, bu durumun da hayvan sayısının yeterli olduğunu gösterdiğini anlattı.

Büyükbaş canlı havan kilosu 26 lira

Yücesan, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olduğunu belirterek, "Geçen yıl kurbanlık canlı büyükbaşların kilogram fiyatları 22-23 lira civarından başlıyordu. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak. Yıllık enflasyonun yüzde 15,7 olduğunu düşünürsek artışın enflasyondan düşük olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Küçükbaş canlı hayvan kilosu 23-24 lira

Küçükbaşta da geçen yıla göre yüzde 10-15 artış yaşanmasını beklediklerini aktaran Yücesan, "Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor. Ancak hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyelere inmesi mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta kilosu 23 TL

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas’ta ki kurbanlıkların durumu ve fiyatları hakkında açıklama yaptı. Hastaoğlu, Sivas’ta bulunan besicilerle yapmış oldukları toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı sonucunda; tosunun canlı kilogram fiyatı 23 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 22 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek 20 TL, dişi koyun 20 TL, erkek koyun ise 22 TL’den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 450 TL, küçükbaş için 100 TL, parçalama ücreti 350 TL, et çekim ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiştir.”dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kurban kesiminde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 287 TL idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (j) bendi gereğince; toplu kesimler için 72 bin 197 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1794 TL idari para cezası Çevre Kanunu'nun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanacak.

Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesinin birinci fıkrasına göre, hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1255 TL idari para cezası uygulanacak.

5199 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven; aç ve susuz, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere 625 TL idari para cezası verilecek.

Kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunanlara 625 TL idari para cezası uygulanacak.

Özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklere uyarılar

Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlıkhayvan kesimleri yapılamayacak. Kesim yerleri, resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri iş birliğinde etkin olarak denetlenip kontrol edilecek.

Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban kesecekler için ise tebliğde şu uyarılar yer aldı:

"Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılır, gerektiğinde kireçlenir. Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice kapatılıp bağlanır ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilir. Bu hizmetlerin verilmediği yerlerde bahsedilen atıklar ve var ise hastalıklı bölümler kesim yapanlar tarafından en az iki metre derinliğinde çukura gömülür. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak şekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbir alınır."

"HaySag" isimli mobil uygulama ile kontrol edilecek

Kurbanla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları, kurban satış ve kesim yerlerinin iletişim bilgileri kurban.diyanet.gov.tr adresinde yayınlanacak. Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası ile "HaySag" mobil uygulaması hazırlandı. Web sayfası ve mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgileri sorgulanabilecek.

Kurban bayramı yaklaşırken, vacip ibadetlerden biri olan kurban kesimi için seçilecek hayvanlarda aranan şartları, 20 yıllık besi çiftliği işletmecisi Abdullah Türkmen anlattı.

“Gebelik vasfının olmadığına emin olun”

Özellikle dişi kurban alacak vatandaşların, hayvanı almadan önce Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne giderek küpe numarasını ve doğurganlık özelliğini kaybetmiş olmasını tescillemeleri gerekiyor. Belgenin olmaması durumunda hayvandan uzak durulması gerektiğini söyleyen Abdullah Türkmen, “Kurban alacak ve özellikle dişi kurban alacak vatandaşlarımıza şunu öneriyoruz; almadan önce ilçe veterinerliği, Tarım ve İlçe Müdürlüğüne gidip buradan bu hayvanın gebelik vasfının olmadığına, bu hayvanın doğurganlık özelliğini kaybetmiş olduğuna dair bir belge alınması gerekiyor. Eğer bu belge hayvanı satan kişide yoksa o düveden uzak durmalarını öneriyoruz. Bu kesecekleri ineklere de bağlı. Örneğin; inek alınacak, alıcının bütçesi ineğe yetiyordur, özellikle bu vasıfsızlığı bildirecek belge almaları gerekiyor, doğurganlığı yoksa o hayvanda da aynı şartlar geçerli. Dişi, gözü, ayağı, kuyruk kısmı bunların tamamının olması gerekiyor. Odunpazarı’nda çok şükür böyle şeyler olmuyor. Bunun denetiminde de zaten kurban günü, gerek veterinerlerimiz gerek zabıta müdürlerimiz sürekli buraları geziyorlar. Gezdikleri zaman gördükleri herhangi bir hata varsa satan şahsa güzel bir cezai yaptırım var. Bununla ilgili de çok şükür memnunuz yani. Eskişehir’de bugüne kadar böyle bir olay yaşanmamış, inşallah da yaşanmaz ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu hastalığa sahip hayvan kesilemez”

Son olarak kurban edilecek bir hayvanda en zor anlaşılan durumlardan bir tanesi olan sarılık hastalığına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen besi çiftliği işletmecisi Türkmen, “Diyelim ki sarılıkla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun hayvana dair. Dişi hayvanda ferç bölgesi dediğimiz, dişilik bölgesi, bölgeye bakılıp oradan anlaşılıyor. Erkek danada ise bu ‘kanlı işeme’ diye geçer. Kanlı işeme görüldüğü zaman bu sarılıktır. Bu hastalık zaten bırakın kurbanlık olmayı çoğu hayvanın kesilmesini mümkün kılmaz. Zaten hayvanı kestiğiniz zaman et sapsarı, yağ şeklinde çıkar. Bunu yiyen vatandaşların da hasta olma riski çok fazladır. Alırken bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor tabi ama kurbanlık hayvanlara bu aşılar devletimiz tarafından yaptırılabiliyor. İsteyenler de özel veterinerlere yaptırabiliyor” dedi.