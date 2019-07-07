Her gün incir ve zeytin tüketmenin inanılmaz faydaları! Bilim insanları açıkladı

Yaz meyvesi olan incirin ve kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytinin birlikte tüketildiklerine insan vücuduna birçok fayda sağladığı gözler önüne serildi. Bu ikilinin yaşlanmayı geciktirdiği söylenirken, vücut hücrelerini de yeniledikleri belirtiliyor. İşte her gün 7 zeytin 1 incir yemenin insan vücuduna faydaları...