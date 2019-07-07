Her gün incir ve zeytin tüketmenin inanılmaz faydaları! Bilim insanları açıkladı
Japon bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sonucunda incirin zeytinle beraber tüketildiğinde vücudumuz için inanılmaz etkiler gösterdiğini ortaya koydu.
Yaz meyvesi olan incirin ve kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytinin birlikte tüketildiklerine insan vücuduna birçok fayda sağladığı gözler önüne serildi. Bu ikilinin yaşlanmayı geciktirdiği söylenirken, vücut hücrelerini de yeniledikleri belirtiliyor. İşte her gün 7 zeytin 1 incir yemenin insan vücuduna faydaları...
İki besin de güçlü antioksidan kaynaklarıdır. Bu sayede vücudun gün boyu temizlenmesine yardımcı olurlar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kansere karşı koruma sağlar. Karaciğer, akciğer ve meme kanserlerinin hücrelerini azalttığı yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur.
Düzenli olarak tüketildiklerinde genç hücrelerin sayısını artırırlar. Böylelikle yaşlanma belirtileri de azalıyor.
Sinir hücrelerini yeniler. Bu sayede ruhsal problemlerin yaşanma olasılığı azalır.