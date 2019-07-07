Fenerbahçe Garry Rodrigues'i İstanbul'a getiriyor

Vedat Muriç'i kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer konusunda anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor.

Kadrosunu Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar ve VEdart Muriç ile güçlendiren Fenerbahçe, bir transfere daha imza atmak üzere. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor.

Hem Garry Rodrigues ile hem de oyuncunun kulübü Al Ittihad ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından 28 yaşındaki futbolcuya imza attıracak.

9 milyon euro'ya Al Ittihad'a gitmişti

Yeşil Burun Adalı futbolcu, Ocak 2017'de PAOK'tan 3,5 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer olurken geçtiğimiz Ocak ayında ise 9 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan ayrılarak Al Ittihad'ın yolunu tuttu. Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 61 maça çıkan Garry Rodrigues, 13 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağlamıştı.