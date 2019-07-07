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Aydın'da motosikletten düşen çiftçinin acı sonu! Üstünden kamyon geçti

Demirören Haber Ajansı
Aydın'da motosikletten düşen çiftçinin acı sonu! Üstünden kamyon geçti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolünden çıkan motosikletten yola savrulan 53 yaşındaki çiftçi Cafer Güler, arkadan gelen kamyonun üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın ardından durmadan yoluna devam eden kamyon sürücüsünü arıyor.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Beydağ- Nazilli Karayolu Sailer Mahallesi'nde meydana geldi. Beydağ'dan Nazilli yönüne giden Cafer Güler, kullandığı 09 R 3310 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirdi. Kasksız motosiklet sürücüsü Güler, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen plakası alınamayan kamyon, Güler'in üzerinden geçti. Kamyon sürücüsü, durmayıp, yoluna devam etti. 

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Güler'in cesedi, Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Bekar olan Güler'in çiftçilik yaptığı kırsal Karahallı Mahallesi'ndeki evinden incir ağaçlarına asmak için iğlek almak üzere Nazilli'ye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. 

Soruşturma başlatan jandarma, olayın ardından durmadan yoluna devam eden kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.



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