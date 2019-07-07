HABER /  YEREL

Kastamonu'da yangın! 6 ev kül oldu

Kastamonu'da yangın! 6 ev kül oldu

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyünde, ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki 5 eve sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyündeki Cemal Gökkaya'ya ait 2 katlı ahşap evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, 5 eve sıçrayan alevleri yaklaşık 3 saatte söndürdü. Yangın sonrası 6 ev, kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu CHP'li tüm üyelerden bakın ne istedi!
Ekrem İmamoğlu CHP'li tüm üyelerden bakın ne istedi!
FFP sayesinde Türk kulüpleri son 5 yılda 102 milyon dolar kar elde etti
FFP sayesinde Türk kulüpleri son 5 yılda 102 milyon dolar kar elde etti
Aydın'da motosikletten düşen çiftçinin acı sonu! Üstünden kamyon geçti
Aydın'da motosikletten düşen çiftçinin acı sonu! Üstünden kamyon geçti
KKTC'de görev yapan Hakkarili askerden acı haber geldi!
KKTC'de görev yapan Hakkarili askerden acı haber geldi!
Fenerbahçe Garry Rodrigues'i İstanbul'a getiriyor
Fenerbahçe Garry Rodrigues'i İstanbul'a getiriyor
Kırkpınar’da yarı finalistler belli oldu
Kırkpınar’da yarı finalistler belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu 2019 küçükbaş/büyükbaş fiyatı
Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu 2019 küçükbaş/büyükbaş fiyatı
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Kaliforniyum nedir nerede kullanılır Kaliforniyum gramı kaç para?
Kaliforniyum nedir nerede kullanılır Kaliforniyum gramı kaç para?
15 Temmuz kimlere tatil 3 gün tatil mi oldu?
15 Temmuz kimlere tatil 3 gün tatil mi oldu?
Antalya'da kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi! Kırgız genç kadını tartıştığı kişi öldürdü
Antalya'da kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi! Kırgız genç kadını tartıştığı kişi öldürdü
2019-2020 okullar ne zaman açılacak kaç gün kaldı?
2019-2020 okullar ne zaman açılacak kaç gün kaldı?
Yorumlar