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Beşiktaş imza için gün sayıyor

Beşiktaş imza için gün sayıyor

Beşiktaş karşılıklı olarak anlaşmaya vardığı oyuncuları beklemeye aldı. Süper Lig'de forma giyen yerli oyuncuların yanı sıra son olarak Tyler Boyd ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar, borç yapılandırması çalışmasının henüz tamamlanmaması sebebiyle transferde adım atmıyor. Yapılandırma çalışmasının önümüzdeki hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd ile anlaşmaya varılmış olmasıysa teknik heyeti sevindirdi. Abdullah Avcı'nın Medipol Başakşehir'de görev yaparken de takip ettiği bir isim olan Boyd'un futbol tarzını beğendiği ve oyuncunun saha dışı yaşantısı hakkında da olumlu bir geri dönüş aldığı öğrenildi.

Larin'i Zulte Waregem'e kiralayarak forvet rotasyonundaki maaş maliyetini azaltan siyah beyazlılar bu bölgeye takviye yapmayacak. Beşiktaş'ın yeni sezondaki forvetleri Burak, Umut ve Güven olacak.

Şu ana dek sadece Ljajic'in bonservisini alan Beşiktaş yeni transferler ile Türk Lirası üzerinden sözleşme yapacak.

Öte yandan Beşiktaş Douglas'tan vazgeçti. Teknik heyetin geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen Brezilyalı için olumsuz rapor verdiği öğrenildi. 

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