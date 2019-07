Kütahya'daki azot fabrikasında patlama

KÜTAHYA'da azot üretim tesisinin amonyak depolandığı 30 metre yüksekliğindeki siloda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık ekibi ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kimyasal madde sızıntısı nedeniyle tüm ekiplere maske dağıtıldı.

KÜTAHYA-Eskişehir karayolu 12'nci kilometrede bulunan Yıldız Entegre Azot Üretim tesisinin amonyak yüklü 30 metre yüksekliğindeki siloda patlama meydana geldi.

Gökyüzü sarı bir bulutla kaplanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kimyasal madde sızıntısı nedeniyle tüm ekiplere maske dağıtıldı.

Patlama sonrasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Ekipler patlamanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik şeridine aldı.

Vali Toraman: "Gaz sızıntısı yok"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, azot üretim tesislerindeki patlamanın olduğu olay yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden olayla ilgili bilgi alan Vali Toraman, insan sağlığı açısından bir sızıntının olmadığını ve bacadan çıkması gereken gazın birikerek patlamaya neden olduğunu söyledi.

Vali Toraman, "Patlamanın tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı. İçeride çalışan arkadaşlarımız dahil şu anda bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Çevreye herhangi bir etkisi olan bir hadise de değil. Dolayısıyla tüm arkadaşlarımız, ekiplerimiz burada bulunuyor. Her türlü ihtimale karşı bekliyorlar. Hadisenin herhangi bir risk oluşturmadığını, dolayısıyla vatandaşlarımızın müsterih olmasını isterim. Bacada meydana gelen sıkışmadan kaynaklandığını söylüyorum. Gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu anlaşıldı. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Tabi bu tür tesisler önemli, kritik tesisler. Bir kez daha bize özellikle bu tip tesislerde dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Güvenliği en üst seviyede tutmamız gerekiyor. Müdahale içinde her an hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

Patlamanın ardından insan sağlığını tehdit edecek bir durum olmadığını belirten Vali Toraman, "Şu anda şehir içindeki vatandaşlarımız içinde bir risk olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. İşçi kardeşlerimizin de sağlıkları yerinde. Şuanda amonyak sızıntısı tespitimiz yok. AFAD ekiplerimiz de burada, onlarda hassas ölçüm cihazları da var. Bu normalde bacadan çıkması gereken gazın birikerek topluca kısmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Normalde baca gazı bu. Yangın söz konusu değil, itfaiye tedbir olarak burada" diye konuştu.