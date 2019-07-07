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Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinin Ternate kentinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulunuldu.

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü bölgedeki Kuzey Maluku eyaletinin Ternate kentinin 135 kilometre güneybatı açıkları olan ve 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Tsunami uyarısı yapıldı

BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulundu.

Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,9 olarak duyurdu.

4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. 

Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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