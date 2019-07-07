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Sinan Oğan'dan Suriyeliler için miting çağrısı

Sinan Oğan'dan Suriyeliler için miting çağrısı

MHP eski Milletvekili Sinan Oğan, Özgür-Der'in İstanbul'daki mitinginde kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi. Hedefe gösterildiğini söyleyen Oğan, Özgür-Der'in miting düzenlediği aynı gün ve aynı saatte Suriyelilerle ilgili miting yapacağını açıkladı.

Özgür-Der'in bir süredir sosyal medyada Suriyelilere yönelik tepkiler için Saraçhane'de "Kardeşime Dokunma" mitingi düzenledi. Bazı STK'ların da destek verdiği mitingte hedef gösterildiğini söyleyen Sinan Oğan, aynı gün ve aynı saatte Saraçhane'de miting düzenleyeceğini açıkladı.

Özgür-Der'in İstanbul Saraçhane'de düzenlediği miting yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Mitingte yapılan konuşmalarda, Sinan Oğan'ın da aralarında bulunduğu bası isimlerin twitter'dan paylaşım yaparak Suriyeliler'i hedef gösterdikleri ileri sürüldü.

Murat Ayar'ın açıklamalarına ilk tepki ise Sinan Oğan'dan geldi. Oğan, mitingte paylaşımlarının okunduğunu ve isim verilerek ilgini derneğin kendisinin hedef gösterdiğini söyledi.

Oğan'dan Suriyeli mitingi

Oğan, twitter'dan yaptığı açıklamada Özgür-Der'in mitingini eleştirdi İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya böyle bir mitinge nasıl izin verildiğini sordu. Mitingte kendisine yönelik sözlerin, haksız ve iftira niteliğinde olduğunu söyleyen Oğan, konuşmacılar tarafından açıkça hedef haline getirildiğini ifade etti. Oğan, Özgür-Der'in miting düzenlediği Saraçhane'de aynı gün ve saatte miting düzenleyerek hakkındaki iddialara cevap vereceğini açıkladı.

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