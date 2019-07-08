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Kadınlarda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Kadınlarda Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupasında, Hollanda'yı 2-0 yenen Amerika Birleşik Devletleri şampiyonluğa ulaştı.

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde son şampiyon Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Hollanda karşı karşıya geldi. ABD, maçta daha etkili olurken; kaleci Veenendaal kritik kurtarışlar yaptı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 60. dakikasında ABD penaltı kazandı. Alex Morgan, ceza sahası içinde Stefanie Van der Gragts'ın müdahelesinde yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası hakem Stephanie Frappart penaltı noktasını gösterdi.

Bir dakika sonra topun başına 2011, 2015 ve 2019 Kadınlar Dünya Kupası finalinde mücadele eden ve bu alanda ilk ABD'li sporcu olan Rapinoe geçti. Tecrübeli oyuncu, kaleci Veenendaal'ın hareket etmesine bile izin vermedi ve topu Hollandalı file bekçisinin sağından ağlarla buluşturarak ABD'yi 1-0 öne geçirdi. 69. dakikada ABD, Hollanda karşısında 2-0'ı buldu.

Lavelle, penaltı noktası yakınında kontrol ettiği topu sağ direğin yanından ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Amerika Birleşik Devletleri, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu.

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